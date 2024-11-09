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На Львовщине мужчина обжаловал бездействие ТЦК — что решил суд

9 ноября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области мужчина подал в суд на ТЦК
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Виктория Козырь - редактор

Во Львове удовлетворили иск многодетного отца со второй группой инвалидности к территориальному центру комплектования, сотрудники которого проигнорировали его заявление на получение отсрочки от мобилизации. Документы он отправил по почте. Бездействие ТЦК суд признал противоправным и обязал рассмотреть полученные документы.

Материалы дела обнародовали в Реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, иск в ТЦК подал отец троих несовершеннолетних детей, который кроме того имеет вторую группу инвалидности. Мужчина рассказал, что в течение мая 2023 — февраля 2024 года трижды обращался в ТЦК с заявлениями о получении отсрочки от призыва во время мобилизации, однако ответы так и получил. Истец хотел признать бездействие ТЦК противоправным и обязать рассмотреть поданное им заявление.

Представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление. Суд установил, что мужчина приобщал к заявлению о предоставлении отсрочки копию пенсионного удостоверения, справки МСЭК, свидетельства о рождении детей и другие документы. В последний раз житель Львовской области присылал документы ТЦК в конце февраля 2024 года. Согласно трекинга почтового отправления, представитель военкомата их получил в начале марта. Однако ответа на заявление мужчина так и не дождался.

Что решил суд

Судья установил, что поведение ответчика "не соответствует критерию законности и нарушает право истца на рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".

Иск жителя Львовской области удовлетворили, признав бездействие ТЦК противоправным и обязав рассмотреть посланное по почте заявление о предоставлении отсрочки.

Напомним, житель Белгород-Днестровского района вырубал деревья в лесу. Этим он нанес государству ущерб почти на 130 тысяч гривен. Впрочем, суд решил смягчить наказание.

Также мы сообщали, что в Украине были введены штрафы за хранение древесины без документов. Первый штраф в размере 501 гривны за такое нарушение уже выписали жителю Николаева.

суд ТЦК и СП мобилизация судебные решения Львов

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