Переправляв ухилянтів за кордон — на Львівщині судили чоловіка

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя звільнила обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Про це йдеться у судовому вироку, передає zaxid.net.

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Деталі справи

Як відомо, уродженець міста Самбора Львівської області у 2023 році організував схему втечі ухилянтів за кордон. Для цього він використовував діяльність двох ФОПів, які займалися вантажними перевезеннями. Крім того, він залучив до схеми свого знайомого з інвалідністю, який може виїжджати за кордон.

Згідно з матеріалами суду, підозрюваний оформлював чоловіків призовного віку водіями ФОПів, вносив у "Шлях", і надалі вони разом зі спільником перетинали кордон на авто Mercedes-Benz. Так, сімом ухилянтам вдалося втекти за кордон, але одного не пропустили, оскільки він не зміг пояснити мету своєї поїздки.

Рішення суду

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив п'ять років в'язниці з позбавленням права працювати на певних посадах, пов’язаних із міжнародним перевезенням протягом року.

Однак суддя звільнила його від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Нагадаємо, у Києві спіймали серійного грабіжника квартир, магазинів та автівок. Суд відправив його за ґрати на п'ять років та три місяці.

Також ми писали, що на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.