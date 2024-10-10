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На Львовщине мужчина переправлял уклонистов за границу — как его наказал суд

10 октября 2024 09:51
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Переправлял уклонистов за границу — на Львовщине судили мужчину
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья освободила обвиняемого от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Об этом говорится в судебном приговоре, передает zaxid.net.

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Детали дела

Как известно, уроженец города Самбора Львовской области в 2023 году организовал схему побега уклонистов за границу. Для этого он использовал деятельность двух ФЛП, занимавшихся грузовыми перевозками. Кроме того, он привлек к схеме своего знакомого с инвалидностью, который может выезжать за границу.

Согласно материалам суда, подозреваемый оформлял мужчин призывного возраста водителями ФЛПов, вносил в "Шлях", и в дальнейшем они вместе с сообщником пересекали границу на авто Mercedes-Benz. Так, семи уклонистам удалось сбежать за границу, но одного не пропустили, поскольку он не смог объяснить цель своей поездки.

Решение суда

Самборский горрайонный суд Львовской области признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил пять лет тюрьмы с лишением права работать на определенных должностях, связанных с международной перевозкой в течение года.

Однако судья освободила его от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Напомним, в Киеве поймали серийного грабителя квартир, магазинов и автомобилей. Суд отправил его за решетку на пять лет и три месяца.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

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