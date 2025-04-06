На подвір’ї Ясниської ЗОШ Львівської області чоловік побив дитину — суд його покарав

Чоловік б'є дитину. Ілюстративне фото: Freepik

У Яворівському районі Львівської області чоловік побив восьмикласника на шкільному подвір'ї. Підліток отримав струс головного мозку та численні забої.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 47-річний чоловік жорстоко побив 13-річного хлопця на території школи. Інцидент стався 12 березня 2025 року на подвір’ї Ясниської загальноосвітньої школи імені Памва Беринди.

У присутності інших дітей чоловік кілька разів вдарив восьмикласника — спершу в голову, потім збив з ніг і наніс ще удари в живіт. У результаті підліток отримав струс головного мозку та численні забої. Відеозапис швидко поширився соцмережами, що привернуло увагу громадськості та поліції. Після перевірки було відкрито кримінальне провадження.

Під час судового розгляду підсудний повністю визнав свою провину, не заперечував встановлених фактів та погодився на розгляд справи без його особистої присутності в залі суду.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у хуліганстві і оштрафував його на 25 500 гривень.

А на Полтавщині четверо підлітків знущалися та били 10-річного хлопчика на території недобудованого об'єкта. Відкрито кримінальне провадження.

Також ми писали, що у Києві чоловік побив свого знайомого, з яким розпивав спиртні напої, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень.