Во дворе Ясниской ООШ Львовской области мужчина избил ребенка — суд его наказал

Мужчина бьет ребенка. Иллюстративное фото: Freepik

В Яворивском районе Львовской области мужчина избил восьмиклассника на школьном дворе. Подросток получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что 47-летний мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика на территории школы. Инцидент произошел 12 марта 2025 года во дворе Ясниской общеобразовательной школы имени Памва Беринды.

В присутствии других детей мужчина несколько раз ударил восьмиклассника - сперва в голову, затем сбил с ног и нанес еще удары в живот. В результате подросток получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Видеозапись быстро распространилась по соцсетям, что привлекло внимание общественности и полиции. После проверки было открыто уголовное производство.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, не отрицал установленных фактов и согласился на рассмотрение дела без его личного присутствия в зале суда.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в хулиганстве и оштрафовал его на 25 500 гривен.

А на Полтавщине четверо подростков издевались и избивали 10-летнего мальчика на территории недостроенного объекта. Открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в Киеве мужчина избил своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.