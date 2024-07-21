Чоловік уник в'язниці за бійку на Львівщині — рішення суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Радехівському районі Львівської області чоловік посварився з тестем та побив його. Суд не став ув'язнювати винуватця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що інцидент стався на початку липня цього року.

Чоловік на подвір'ї будинку під час сварки з тестем завдав йому три удари кулаком по правому плечі та грудній клітці.

Зазначається, що цим чоловік спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження у вигляді синців.

Під час розгляду справи чоловік визнав свою провину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 80 годин.

Запобіжний захід щодо нього не обирався.

Що таке кримінальний проступок

Кримінальний проступок — це дії, які не мають великої суспільної небезпеки і за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, ніж за злочин.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік був визнаний винним у психологічному насильстві над колишньою дружиною. За словесні образи та нецензурну лайку суд призначив йому покарання.

А у Чернівцях був засуджений військовослужбовець, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі.