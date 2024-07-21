Чоловік уник в'язниці за бійку на Львівщині — рішення суду

На Львівщині чоловік побив тестя — суд визнав це проступком і призначив покарання
У Радехівському районі Львівської області чоловік посварився з тестем та побив його. Суд не став ув'язнювати винуватця.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду йдеться, що інцидент стався на початку липня цього року.
Чоловік на подвір'ї будинку під час сварки з тестем завдав йому три удари кулаком по правому плечі та грудній клітці.
Зазначається, що цим чоловік спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження у вигляді синців.
Під час розгляду справи чоловік визнав свою провину.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 80 годин.
Запобіжний захід щодо нього не обирався.
Що таке кримінальний проступок
Кримінальний проступок — це дії, які не мають великої суспільної небезпеки і за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, ніж за злочин.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік був визнаний винним у психологічному насильстві над колишньою дружиною. За словесні образи та нецензурну лайку суд призначив йому покарання.
А у Чернівцях був засуджений військовослужбовець, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі.
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