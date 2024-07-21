Муж избежал тюрьмы за драку во Львовской области — решение суда

Во Львовской области мужчина избил тестя — суд признал это проступком и назначил наказание
В Радеховском районе Львовской области мужчина поссорился с тестем и избил его. Суд не стал брать под стражу виновника.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда говорится, что инцидент произошел в начале июля этого года.
Мужчина во дворе дома во время ссоры с тестем нанес ему три удара кулаком по правому плечу и грудной клетке.
Отмечается, что этим мужчина нанес пострадавшему легкие телесные повреждения в виде синяков.
При рассмотрении дела мужчина признал свою вину.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка и назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 80 часов.
Мера пресечения к нему не избиралась.
Что такое уголовный проступок
Уголовный проступок — это действия, не представляющие большой общественной опасности и за совершение которого предусмотрено менее суровое наказание, чем за преступление.
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