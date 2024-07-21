Муж избежал тюрьмы за драку во Львовской области — решение суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

В Радеховском районе Львовской области мужчина поссорился с тестем и избил его. Суд не стал брать под стражу виновника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что инцидент произошел в начале июля этого года.

Мужчина во дворе дома во время ссоры с тестем нанес ему три удара кулаком по правому плечу и грудной клетке.

Отмечается, что этим мужчина нанес пострадавшему легкие телесные повреждения в виде синяков.

При рассмотрении дела мужчина признал свою вину.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка и назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 80 часов.

Мера пресечения к нему не избиралась.

Что такое уголовный проступок

Уголовный проступок — это действия, не представляющие большой общественной опасности и за совершение которого предусмотрено менее суровое наказание, чем за преступление.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина был признан виновным в психологическом насилии над бывшей женой. За словесные оскорбления и нецензурную брань суд назначил ему наказание.

А в Черновцах был осужден военнослужащий, незаконно хранивший гранаты, а впоследствии взорвавший одну из них в чужой квартире.