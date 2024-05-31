На Львівщині чоловік прийшов до будівлі ТЦК у костюмі жирафа

Чоловік у костюмі жирафа в ТЦК. Фото: скриншот

На Львівщині в один з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прийшов чоловік у костюмі жирафа. Така "вистава" викликала сміх як у присутніх в приміщенні військовозобов'язаних, так і серед співробітників ТЦК та СП.

Відповідне відео було поширене у низці Telegram-каналів у п'ятницю, 31 травня.

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Чоловік у костюмі жирафа

У Львівській області військовозобов'язаний прийшов до одного з ТЦК та СП у костюмі жирафа. Це викликало веселу реацію серед присутніх — як цивільних, так і військових.

Наразі невідомо, чому чоловік вирішив влаштувати таку виставу і чого намагався досягти. Так само незрозуміло, чи викликали його дії якісь наслідки у вигляді штрафу чи іншого покарання.

Раніше ми розповідали, що невідомий кинув гранату у двір співробітника Звенигородського ТЦК на Черкащині. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадуємо, що росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних рейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".