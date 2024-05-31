Во Львовской области мужчина пришел в здание ТЦК в костюме жирафа

Человек в костюме жирафа в ТЦК. Фото: скриншот

Во Львовской области в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришел мужчина в костюме жирафа. Такой "спектакль" вызвал смех как у присутствующих в помещении военнообязанных, так и среди сотрудников ТЦК и СП.

Соответствующее видео было распространено в ряде Telegram-каналов в пятницу, 31 мая.

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Человек в костюме жирафа

Во Львовской области военнообязанный пришел в один из ТЦК и СП в костюме жирафа. Это вызвало веселую реакцию среди присутствующих — как гражданских, так и военных.

Пока неизвестно, почему мужчина решил устроить такой спектакль и чего пытался добиться. Так же непонятно, вызвали ли его действия какие-либо последствия в виде штрафа или иного наказания.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК Черкасской области. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, что россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных рельсовых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".