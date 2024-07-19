Чоловік став свідком вбивства з розчленуванням — як його покарали

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

Львів'янин став свідком жорстокого вбивства жінки, про яке не повідомив у поліцію. Під час судового засідання, він повністю визнав провину та щиро розкаявся. Суд покарав його, призначивши іспитовий термін.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, під час алкогольного застілля між підозрюваним у вбивстві та його жертвою раптово виникла суперечка. Внаслідок конфлікту перший вдарив другу по обличчю, через що вона впала на підлогу. Опісля він завдав їй близько трьох ударів ногою по животі, від чого жінка померла. Підсудний переконався в її смерті, оскільки перевірив пульс на руці.

Наступного дня чоловік разом із підозрюваним в убивстві переніс труп жінки в ванну, де останній розчленував його. Опісля підсудний залишив місце злочину, не повідомивши правоохоронців про події.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у приховуванні злочину за частиною 1 статті 396 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі на два роки. Однак завдяки тому, що підсудний визнав свою провину та щиро розкаявся, його звільнили від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років іспитового терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Скриншот вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області

Що таке пробація

Пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та згідно з законом до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області адміністраторка групи в Viber розміщувала дані про місця вручення повісток. Її засудили до ув'язнення з випробувальним терміном.

Також ми писали, що в Херсонській області жінка "продавала" Playstation 4, якої в неї насправді не було. Таким чином вона ошукала 21 людину.

Додамо, що у Вінницькій області двоє чоловіків вкрали банківську карту у свого знайомого та протягом тривалого часу розраховувалися нею. Зловмисників покарав суд.