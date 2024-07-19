Мужчина стал свидетелем убийства с расчленением — как его наказали

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів

Львовянин стал свидетелем жестокого убийства женщины, о котором не сообщил в полицию. Во время судебного заседания он полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд наказал его, назначив испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, во время алкогольного застолья между подозреваемым в убийстве и его жертвой внезапно возник спор. В результате конфликта первый ударил вторую по лицу, из-за чего она упала на пол. Затем он нанес ей около трех ударов ногой по животу, от чего женщина умерла. Подсудимый убедился в ее смерти, потому что проверил пульс на руке.

На следующий день мужчина вместе с подозреваемым в убийстве перенес труп женщины в ванную, где последний расчленил его. Затем подсудимый покинул место преступления, не сообщив правоохранителям о событиях.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в сокрытии преступления по части 1 статьи 396 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на два года. Однако благодаря тому, что подсудимый признал свою вину и искренне раскаялся, его освободили от отбывания наказания с испытанием, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы.

Скриншот приговора Стрыйского горрайонного суда Львовской области

Что такое пробация

Пробация — это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда и по закону к осужденным, исполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемого.

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