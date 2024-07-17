Чоловік проігнорував виклик до ТЦК — суд виніс рішення

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

У місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться, що військовозобов'язаний чоловік пройшов медичний огляд військово-лікарської комісії. Його було визнано придатним до військової служби, внаслідок чого він отримав бойову повістку на відправлення до лав Збройних сил України. Йому було неохідно у призначений час з'явитися до ТЦК, проте чоловік проігнорував цю вимогу.

Призовника звинуватили в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану, що є кримінальним правопорушенням.

На судовому засіданні обвинувачуваний свою провину визнав повністю. У вчиненому він розкаявся і просив суворо не карати.

Прокурор просив відправити чоловіка за ґрати строком на три роки.

Рішення суду

Рішенням суду чоловіка було позбавлено волі строком на три роки, при цьому суд врахував той час, який чоловік провів за ґратами, поки тривало судове засідання.

Засуджений має тридцять днів, щоб подати апеляцію та оскаржити вирок.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди з магазину Rozetka. Він заховав його під куртку та покинув приміщення. Згодом відбулося судове засідання, де йому обрали покарання.

Нагадаємо, у Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.