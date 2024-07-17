Мужчина проигнорировал вызов в ТЦК - суд вынес решение

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

В городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах следствия говорится, что военнообязанный мужчина прошел медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии. Он был признан годным к военной службе, в результате чего он получил боевую повестку на отправку в ряды Вооруженных сил Украины. Ему было необходимо в назначенное время явиться в ТЦК, однако мужчина проигнорировал это требование.

Призывника обвинили в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения, что является уголовным правонарушением.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. В содеянном он раскаялся и просил строго не наказывать.

Прокурор просил отправить мужчину за решетку сроком на три года.

Решение суда

Решением суда мужчина был лишен свободы сроком на три года, при этом суд учел то время, которое мужчина провел за решеткой, пока длилось судебное заседание.

У осужденного тридцать дней, чтобы подать апелляцию и обжаловать приговор.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева мужчина похитил лего-конструктор панды из магазина Rozetka. Он спрятал его под куртку и покинул помещение. Впоследствии состоялось судебное заседание, где ему избрали наказание.

Напомним, в Киеве ранее судимый мужчина ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.