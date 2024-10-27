У Львівській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації — як його покарали

Молоток судді. Фото ілюстративне: Depositphotos

У Львівській області чоловік проігнорував повістку. Він не з'явився у зазначений у документі день та час до територіального центру комплектування.

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Деталі справи

Чоловік, бувши військовозобов'язаним та визнаним висновком військово-лікарської комісії здоровим та придатним до проходження військової служби, отримав повістку. Згідно з нею, він повинен був з`явитися до ТЦК, однак проігнорував це.

Під час судового засідання чоловік свою провину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Він пояснив, що не прийшов до військкомату, оскільки немає на кого залишити вагітну дружину та немає кому утримувати його дітей.

Що вирішив суд

Суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але не з’явився до ТЦК.

Раніше на Закарпатті судили студента, який мав відстрочку у застосунку "Резерв+", але не мав паперового військового квитка.