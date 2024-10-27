Во Львовской области судили мужчину за уклонение от мобилизации — как его наказали

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Depositphotos

Во Львовской области мужчина проигнорировал повестку. Он не явился в указанные в документе день и время в территориальный центр комплектования.

Об этом говорится на портале Опендатабот.

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Детали дела

Мужчина, будучи военнообязанным и признанным заключением военно-врачебной комиссии здоровым и пригодным к прохождению военной службы, получил повестку. Согласно ей, он должен был явиться в ТЦК, однако проигнорировал это.

Во время судебного заседания мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. Он объяснил, что не пришел в военкомат, поскольку не на кого оставить беременную жену и некому содержать его детей.

Что решил суд

Суд признал виновным мужчину в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатской области суд признал виновным местного жителя, который прошел ВЛК, но не явился в ТЦК.

Ранее на Закарпатье судили студента, который имел отсрочку в приложении "Резерв+", но не имел бумажного военного билета.