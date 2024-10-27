Во Львовской области судили мужчину за уклонение от мобилизации — как его наказали

На Львовщине мужчина проигнорировал повестку — что решил суд
Во Львовской области мужчина проигнорировал повестку. Он не явился в указанные в документе день и время в территориальный центр комплектования.
Об этом говорится на портале Опендатабот.
Детали дела
Мужчина, будучи военнообязанным и признанным заключением военно-врачебной комиссии здоровым и пригодным к прохождению военной службы, получил повестку. Согласно ей, он должен был явиться в ТЦК, однако проигнорировал это.
Во время судебного заседания мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. Он объяснил, что не пришел в военкомат, поскольку не на кого оставить беременную жену и некому содержать его детей.
Что решил суд
Суд признал виновным мужчину в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатской области суд признал виновным местного жителя, который прошел ВЛК, но не явился в ТЦК.
Ранее на Закарпатье судили студента, который имел отсрочку в приложении "Резерв+", но не имел бумажного военного билета.
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