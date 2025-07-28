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Головна Львів На Львівщині чоловік проігнорував повістку — суд його покарав

На Львівщині чоловік проігнорував повістку — суд його покарав

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:30
Відмовився від повістки — на Львівщині судили чоловіка
Чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Житель Трускавця Львівської області відмовився від мобілізації по повістці і не з'явився для відправлення на службу. За це він отримав тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що наприкінці квітня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним для проходження військової служби. Після цього йому вручили повістку, однак він не з'явився в зазначеному місці та в зазначений час для відправлення до військової частини. Таким чином він ухилився від призову. 

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Так, Дрогобицький міськрайонний суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив чоловіку три роки позбавлення волі. 

Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання обвинуваченого. На вирок можна подати апеляцію.

Нагадаємо, чоловіка, який мав бронювання, мобілізували. Суд зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби. 

Крім того, житель Одещини двічі відмовився від повістки та не з’явився на медкомісію. Суд визнав його винним і призначив покарання.

суд мобілізація повістки ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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