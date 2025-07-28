Отказался от повестки — на Львовщине судили мужчину

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Трускавца Львовской области отказался от мобилизации по повестке и не явился для отправки на службу. За это он получил тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что в конце апреля 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где его признали пригодным для прохождения военной службы. После этого ему вручили повестку, однако он не явился в указанном месте и в указанное время для отправки в воинскую часть. Таким образом он уклонился от призыва.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Так, Дрогобычский горрайонный суд признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил мужчине три года лишения свободы.

Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания обвиняемого. На приговор можно подать апелляцию.

Напомним, мужчину, который имел бронирование, мобилизовали. Суд обязал воинскую часть освободить его с военной службы.

Кроме того, житель Одесской области дважды отказался от повестки и не явился на медкомиссию. Суд признал его виновным и назначил наказание.