Хабар на митниці — чоловік отримав кримінальну справу через підкуп інспектора

Слідчі дії. Фото: Львівська митниця

У Львівській області на митному посту "Мостиська" водій мікроавтобуса намагався підкупити працівників митниці. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці у понеділок, 18 листопада.

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За інформацією митної служби, чоловік намагався запропонувати хабар за безперешкодне перевезення автодвигуна без сплати митних платежів.

Автодвигун. Фото: Львівська митниця

Грошові кошти були передані разом з документами для митного оформлення.

"Інспектор митниці оперативно повідомив про позаштатну ситуацію співробітників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці, які спільно з працівниками відділу митного оформлення задокументували факт відмови від отримання неправомірної вигоди, викликали слідчо-оперативну групу та оформили протокол про порушення митних правил", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом відкрито кримінальне провадження. Товар вилучено, наразі проводяться слідчі дії, за результатами яких справу буде скеровано до суду.

Хабар. Фото: Львівська митниця

Раніше молдавські митники на посту "Тудора" запобігли спробі незаконного ввезення розчину, що використовується в косметології. Громадянин України заховав 40 місткостей у багажі, не маючи необхідних документів.

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