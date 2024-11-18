Хабар на митниці — чоловік отримав кримінальну справу через підкуп інспектора

На Львівщині чоловік провалив спробу підкупити митника — що віз
У Львівській області на митному посту "Мостиська" водій мікроавтобуса намагався підкупити працівників митниці. За фактом відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці у понеділок, 18 листопада.
Що перевозив чоловік
За інформацією митної служби, чоловік намагався запропонувати хабар за безперешкодне перевезення автодвигуна без сплати митних платежів.
Грошові кошти були передані разом з документами для митного оформлення.
"Інспектор митниці оперативно повідомив про позаштатну ситуацію співробітників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці, які спільно з працівниками відділу митного оформлення задокументували факт відмови від отримання неправомірної вигоди, викликали слідчо-оперативну групу та оформили протокол про порушення митних правил", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за фактом відкрито кримінальне провадження. Товар вилучено, наразі проводяться слідчі дії, за результатами яких справу буде скеровано до суду.
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