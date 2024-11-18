Взятка на таможне — мужчина получил уголовное дело из-за подкупа инспектора

Следственные действия Фото: Львовская таможня

Во Львовской области на таможенном посту "Мостиска" водитель микроавтобуса пытался подкупить работников таможни. По факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни в понедельник, 18 ноября.

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По информации таможенной службы, мужчина пытался предложить взятку за беспрепятственную перевозку автодвигателя без уплаты таможенных платежей.

Автодвигатель. Фото: Львовская таможня

Денежные средства были переданы вместе с документами для таможенного оформления.

"Инспектор таможни оперативно сообщил о внештатной ситуации сотрудников Отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Львовской таможни, которые совместно с работниками отдела таможенного оформления задокументировали факт отказа от получения неправомерной выгоды, вызвали следственно-оперативную группу и оформили протокол о нарушении таможенных правил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное производство. Товар изъят, сейчас проводятся следственные действия, по результатам которых дело будет направлено в суд.

Взятка. Фото: Львовская таможня

Ранее молдавские таможенники на посту "Тудора" предотвратили попытку незаконного ввоза раствора, используемого в косметологии. Гражданин Украины спрятал 40 емкостей в багаже, не имея необходимых документов.

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