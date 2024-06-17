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На Львівщині чоловік проведе три роки за ґратами через ухилення від призову

17 червня 2024 20:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині ухилянт проведе 3 роки за ґратами
Людина за ґратами. Ілюстративне фото: Lойер
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

За обвинувачення Золочівської окружної прокуратури 31-річного мешканця району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в понеділок, 17 червня.

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Чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі

Прокурори в суді довели, що обвинувачений визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Це підтверджується висновком військово-лікарської комісії.

Того ж дня йому вручено повістку, згідно з якою мав з’явитися на відправку у військову частину.

В результаті фігурант без поважної причини не з’явився до ТЦК. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Чоловіку призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.  

Раніше в Києві суд призначив ухилянту максимальне покарання — 5 років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині суд визнав винним працівника ТЦК, який за 500 доларів виписав двом чоловікам фальшиві повістки.

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