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Во Львовской области мужчина проведет три года за решеткой из-за уклонения от призыва

17 июня 2024 20:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На Львовщине ухилянт проведет 3 года за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: Lойер
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

По обвинению Золочевской окружной прокуратуры 31-летний житель района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 17 июня.

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Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Это подтверждается выводом военно-врачебной комиссии.

В тот же день ему вручена повестка, согласно которой должен был явиться на отправку в воинскую часть.

В результате фигурант без уважительной причины не явился в ТЦК. Военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области суд признал виновным мужчину, который уклонялся от мобилизации. Осужденный был лишен свободы на один год.

Раньше в Киеве суд назначил уклоняющемуся максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области суд признал виновным работника ТЦК, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки.

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