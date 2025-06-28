Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині чоловік стріляв по колесах авто — вирок суду

На Львівщині чоловік стріляв по колесах авто — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:21
На Львівщині чоловік стріляв у вантажівку та поранив себе — вирок суду
Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

У Львівській області 58-річний чоловік застосував вогнепальну зброю. Він стріляв по колесах вантажівки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

 Інцидент стався 22 квітня неподалік від села Лопатин. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки MAN.

У розпал сварки чоловік повернувся до оселі, де взяв мисливську рушницю й вистрілив двічі по колесах вантажівки. Внаслідок рикошету одна з куль травмувала йому ногу.

Житель Львівщини визнав свою провину. Суд кваліфікував його дії як хуліганство із застосуванням зброї.

Що вирішив суд

Чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, однак суд звільнив його від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Крім того, рушницю конфіскували у дохід держави.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік підірвав гранату на подвірʼї знайомого. Внаслідок цього суд призначив йому покарання.

Раніше харківʼянин вистрілив із пневматичного пістолета у чоловіка. У результаті потерпілий отримав легке тілесне ушкодження.

суд зброя стрілянина Львівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації