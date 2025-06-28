На Львівщині чоловік стріляв у вантажівку та поранив себе — вирок суду

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львівській області 58-річний чоловік застосував вогнепальну зброю. Він стріляв по колесах вантажівки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався 22 квітня неподалік від села Лопатин. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки MAN.

У розпал сварки чоловік повернувся до оселі, де взяв мисливську рушницю й вистрілив двічі по колесах вантажівки. Внаслідок рикошету одна з куль травмувала йому ногу.

Житель Львівщини визнав свою провину. Суд кваліфікував його дії як хуліганство із застосуванням зброї.

Що вирішив суд

Чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, однак суд звільнив його від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Крім того, рушницю конфіскували у дохід держави.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік підірвав гранату на подвірʼї знайомого. Внаслідок цього суд призначив йому покарання.

Раніше харківʼянин вистрілив із пневматичного пістолета у чоловіка. У результаті потерпілий отримав легке тілесне ушкодження.