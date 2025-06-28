На Львовщине мужчина стрелял в грузовик и ранил себя — приговор суда

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львовской области 58-летний мужчина применил огнестрельное оружие. Он стрелял по колесам грузовика. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел 22 апреля неподалеку от села Лопатин. Пьяный фигурант устроил конфликт с водителем грузовика MAN.

В разгар ссоры мужчина вернулся в дом, где взял охотничье ружье и выстрелил дважды по колесам грузовика. В результате рикошета одна из пуль травмировала ему ногу.

Житель Львовщины признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как хулиганство с применением оружия.

Что решил суд

Мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако суд освободил его от наказания с испытательным сроком на два года.

Кроме того, ружье конфисковали в доход государства.

Напомним, в Черновицкой области мужчина подорвал гранату во дворе знакомого. В результате суд назначил ему наказание.

Ранее харьковчанин выстрелил из пневматического пистолета в мужчину. В результате пострадавший получил легкое телесное повреждение.