На Львівщині чоловік тричі проігнорував повістку — яке покарання обрали для ухилянта

Представники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Мешканець Червонограда на Львівщині отримав повістку і пройшов військово-лікарську комісію. При цьому чоловік не прибув до військкомату і тричі проігнорував виклики. Суд визнав ухилянта винним та покарав його на 3,3 року позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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За даними судового вироку, першу повістку чоловік отримав 16 вересня 2023 року та пройшов ВЛК. Згідно з результатами комісії, його було визнано придатним до служби в армії. Згодом він отримав повістку про відряджання до ЗСУ 20 вересня і мав з'явитися до ТЦК. Однак цього не сталося, чоловік не прийшов до військкомату та не повідомив причину такого рішення.

У суді ухилянт визнав свою провину у повному обсязі. Варто зауважити, що у березні минулого року чоловік вже був засуджений за уникнення призову і тоді він отримав 3 роки іспитового терміну.

Суддя взяв до уваги попередню справу та визнав ухилянта повторно винним в ігноруванні мобілізації. Його покарали на 3 роки і 3 місяці ув'язнення.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік категорично відмовився від мобілізації. Причиною цьому нібито стало те, що він має трьох дітей, але офіційного підтвердження цьому немає. Суд покарав ухилянта на три роки іспитового терміну.

Також ми писали про те, що на Львівщині засудили підполковника Ігоря Німку. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до виконання обов'язків військової служби через видачу безпідставного відстрочення від мобілізації призовнику.