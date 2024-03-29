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На Львовщине мужчина трижды проигнорировал повестку — какое наказание избрали для уклониста

29 марта 2024 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине мужчина трижды проигнорировал повестку — какое наказание избрали для уклониста
Представители ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Житель Червонограда во Львовской области получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. При этом мужчина не прибыл в военкомат и трижды проигнорировал вызовы. Суд признал уклониста виновным и наказал его на 3,3 года лишения свободы.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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По данным судебного приговора, первую повестку мужчина получил 16 сентября 2023 и прошел ВВК. Согласно результатам комиссии, он был признан годным к службе в армии. Впоследствии он получил повестку о командировке в ВСУ 20 сентября и должен был явиться в ТЦК. Однако этого не произошло, мужчина не пришел в военкомат и не сообщил причину такого решения.

В суде уклонист признал свою вину в полном объеме. Стоит отметить, что в марте прошлого года мужчина уже был осужден за избежание призыва и получил 3 года испытательного срока.

Судья принял во внимание предыдущее дело и признал уклониста повторно виновным в игнорировании мобилизации. Его наказали на 3 года и 3 месяца заключения.

Напомним, во Львовской области мужчина категорически отказался от мобилизации. Причиной тому якобы стало то, что у него трое детей, но официального подтверждения этому нет. Суд наказал уклониста на три года испытательного срока.

Также мы писали о том, что во Львовской области осудили подполковника Игоря Немку. Мужчину признали виновным в небрежном отношении к исполнению обязанностей военной службы из-за выдачи безосновательной отсрочки от мобилизации призывнику.

война
суд
Украина
Львовская область
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
уклонисты

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