На Львовщине мужчина трижды проигнорировал повестку — какое наказание избрали для уклониста
Житель Червонограда во Львовской области получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. При этом мужчина не прибыл в военкомат и трижды проигнорировал вызовы. Суд признал уклониста виновным и наказал его на 3,3 года лишения свободы.
Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Как червоноградец трижды уклонился от военного призыва
По данным судебного приговора, первую повестку мужчина получил 16 сентября 2023 и прошел ВВК. Согласно результатам комиссии, он был признан годным к службе в армии. Впоследствии он получил повестку о командировке в ВСУ 20 сентября и должен был явиться в ТЦК. Однако этого не произошло, мужчина не пришел в военкомат и не сообщил причину такого решения.
В суде уклонист признал свою вину в полном объеме. Стоит отметить, что в марте прошлого года мужчина уже был осужден за избежание призыва и получил 3 года испытательного срока.
Судья принял во внимание предыдущее дело и признал уклониста повторно виновным в игнорировании мобилизации. Его наказали на 3 года и 3 месяца заключения.
Напомним, во Львовской области мужчина категорически отказался от мобилизации. Причиной тому якобы стало то, что у него трое детей, но официального подтверждения этому нет. Суд наказал уклониста на три года испытательного срока.
Также мы писали о том, что во Львовской области осудили подполковника Игоря Немку. Мужчину признали виновным в небрежном отношении к исполнению обязанностей военной службы из-за выдачи безосновательной отсрочки от мобилизации призывнику.
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