Мешканця Львівщини засудили за ухилення від мобілізації

Одна зі сторін справи ставить підпис у судовій залі. Фото: Freepik

Житель Львівської області ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Читайте також:

Мешканець Львівщини ухилився від мобілізації

Зазначається, що за публічного обвинувачення прокурорів Жовківської окружної прокуратури 44-річного мешканця Львівського району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 3 років ув’язнення.

Прокурори в суді довели, що в лютому 2024 року обвинуваченого висновком військово-лікарської комісії було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

В той же день чоловіку було виписано бойову повістку, згідно з якою він мав з’явитися на загальну мобілізацію. Проте обвинувачений відмовився отримувати повістку, при цьому йому було роз’яснено наслідки відмови та за даним фактом було складено відповідний акт.

Далі фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік вдруге виграв суд у Територіального центру комплектування (ТЦК). Причиною суду стало те, що ТЦК відмовлявся надавати жителю Буковини відстрочку від призову під час мобілізації.

Водночас Тростянецький районний суд Вінницької області розглянув справу щодо обвинуваченого військовозобов'язаного, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Таким чином він порушив Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".