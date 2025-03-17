Жителя Львовщины осудили за уклонение от мобилизации

Одна из сторон дела ставит подпись в судебном зале. Фото: Freepik

Житель Львовской области уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Житель Львовщины уклонился от мобилизации

Отмечается, что при публичном обвинении прокуроров Жовковской окружной прокуратуры 44-летний житель Львовского района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 3 лет заключения.

Прокуроры в суде доказали, что в феврале 2024 года обвиняемый заключением военно-врачебной комиссии был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

В тот же день мужчине была выписана боевая повестка, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию. Однако обвиняемый отказался получать повестку, при этом ему были разъяснены последствия отказа и по данному факту был составлен соответствующий акт.

Далее фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Напомним, что на Буковине мужчина во второй раз выиграл суд у Территориального центра комплектования (ТЦК). Причиной суда стало то, что ТЦК отказывался предоставлять жителю Буковины отсрочку от призыва по мобилизации.

В то же время Тростянецкий районный суд Винницкой области рассмотрел дело в отношении обвиняемого военнообязанного, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Таким образом он нарушил Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".