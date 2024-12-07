У Львівській області чоловік важко поранив дружину ножем під час конфлікту

Чоловік, який поранив дружину. Фото: lv.npu.gov.ua

У Львівській області між подружжям виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. Внаслідок цього чоловік важко поранив дружину ножем.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у суботу, 7 грудня.

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Поранення ножем під час конфлікту

У поліції розповіли, що 6 грудня близько 20:25 надійшло повідомлення про поранену жінку в будинку одного з сіл Стрийського району.

"Як встановили поліцейські, того вечора між 48-річним чоловіком та його 39-річною дружиною під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав жінці удар ножем в область черевної порожнини, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси жінка через ревнощі до свого співмешканця вдарила ножем його колишню партнерку.

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