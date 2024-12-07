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На Львовщине мужчина тяжело ранил жену ножом

7 декабря 2024 16:01
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львовской области мужчина тяжело ранил жену ножом во время конфликта
Мужчина, который ранил жену. Фото: lv.npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львовской области между супругами возник конфликт во время распития спиртных напитков. В результате этого мужчина тяжело ранил жену ножом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области в субботу, 7 декабря.

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В полиции рассказали, что 6 декабря около 20:25 поступило сообщение о раненой женщине в доме одного из сел Стрыйского района.

"Как установили полицейские, в тот вечер между 48-летним мужчиной и его 39-летней женой во время распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине удар ножом в область брюшной полости, причинив тяжкие телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали правоохранители. Они открыли уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Приморском районе Одессы женщина из-за ревности к своему сожителю ударила ножом его бывшую партнершу.

Ранее в Киеве 55-летний мужчина зарезал своего сына, а затем замуровал его тело в гараже.

полиция конфликт Львовская область поножовщина ранение

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