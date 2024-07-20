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На Львівщині чоловік вчиняв психологічне насильство над колишньою дружиною — який вирок суду

20 липня 2024 15:16
Валерія Барановська - редактор
На Львівщині чоловік скоював домашнє насильство над колишньою дружиною — що вирішив суд
Чоловік кричить на жінку. Ілюстративне фото: Pinterest
Валерія Барановська - редактор

У Радехівському районному суді Львівської області чоловік був визнаний винним у психологічному насильстві над колишньою дружиною. За словесні образи та нецензурну лайку суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки з випробувальним терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться про те, що чоловік у період часу з 11.06.2023 по 17.01.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, вчиняв психологічне насильство над колишньою дружиною. Це проявлялося у словесних образах нецензурними словами до потерпілої за що у Радехівському районному суді Львівської області на нього наклали штраф у розмірі 170 грн. 

Подібні прояви психологічного насильства над жінкою відбувалися неодноразово. Суд ще два рази накладав адміністративні стягнення на винуватця  — 340 грн та 510 грн.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю і підтвердив, що регулярно вчиняв психологічне насильство щодо своєї колишньої дружини, під час яких ображав її нецензурними словами, що спонукала ревність. Він хотів попросити вибачення, але потерпіла не бажала спілкуватися із ним.

Мешканець Львівщини пообіцяв не вчиняти жодних правопорушень, стати на шлях виправлення та матеріально забезпечувати п'ятеро дітей.

Рішення суду

Потерпіла не з'явилася у судове засідання і попросила призначити покарання на розсуд суду. Винну чоловіка була повністю доведена.

Суд призначив йому покарання у виді обмеження волі на два роки. На підставі ст. 75 КК України порушника можуть звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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