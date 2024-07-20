Во Львовской области мужчина совершал домашнее насилие над бывшей женой — что решил суд

Мужчина кричит на женщину. Иллюстративное фото: Pinterest

В Радеховском районном суде Львовской области мужчина был признан виновным в психологическом насилии над бывшей супругой. За словесные оскорбления и нецензурную брань суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что мужчина с 11.06.2023 по 17.01.2024, находясь по месту своего жительства, совершал психологическое насилие над бывшей женой. Это проявлялось в словесных оскорблениях нецензурными словами к потерпевшей, за что в Радеховском районном суде Львовской области на него наложили штраф в размере 170 грн.

Подобные проявления психологического насилия над женщиной происходили неоднократно. Суд еще два раза налагал административные взыскания на виновника — 340 и 510 грн.

В суде обвиняемый признал свою вину полностью и подтвердил, что регулярно совершал психологическое насилие в отношении своей бывшей жены, во время которых оскорблял ее нецензурными словами, что побудило ревность. Он хотел извиниться, но потерпевшая не желала общаться с ним.

Житель Львовщины пообещал не совершать никаких правонарушений, стать на путь исправления и материально обеспечивать пятерых детей.

Решение суда

Потерпевшая не явилась в судебное заседание и попросила назначить наказание по усмотрению суда. Вина мужчины была полностью доказана.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года. На основании ст. 75 УК Украины нарушителя могут освободить от отбывания назначенного наказания с испытанием, если он в течение одного года не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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