Львів’янин бризнув в поліцейського перцевим балончиком після вимоги показати документи

Перевірка документів. Фото: Протокол

Правоохоронці порушили два кримінальні провадження щодо львів’янина, який бризнув в обличчя поліцейського перцевим балончиком. Він чинив спротив під час затримання та вдарив іншого правоохоронця через те, що не хотів показувати своїх документів.

Про це вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі.

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Деталі інциденту

Випадок трапився 13 червня на Львівщині. Львів’янин не виконував вимоги працівників Стрийського районного управління поліції, бризнув у обличчя поліцейського перцевим балончиком.

Пізніше на місце приїхала слідчо-оперативна група. Під час затримання чоловік чинив спротив поліції, не даючи одягнути кайданки. Одного із правоохоронців львів’янин вдарив ногою у пах.

Щодо львів’янина порушили дві кримінальні справи — за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та за опір працівнику правоохоронного органу.

Обвинувачений заявив, що знає, що в Україні введений воєнний стан і вважає свої дії правильними, "оскільки він не зобов’язаний показувати працівникам поліції документи, що посвідчують його особу".

Суддя Миколаївського райсуду Львівщини Володимир Павлів обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт протягом двох місяців. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов вважає, що у зв’язку з воєнним станом в Україні, перевірка документів є необхідною всюди та у всіх. Військовий нагадав, що кожен військовозобов'язаний, мусить завжди мати при собі військовий квиток.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти.

Раніше ми писали, що відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі громадяни України чоловічої статі зобов'язані носити із собою військово-обліковий документ.