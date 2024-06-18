Львовянин брызнул в полицейского перечным баллончиком после требования показать документы

Проверка документов. Фото: Протокол

Правоохранители возбудили два уголовных производства по львовянину, который брызнул в лицо полицейского перечным баллончиком. Он сопротивлялся при задержании и ударил другого правоохранителя из-за того, что не хотел показывать своих документов.

Об этом говорится в материалах дела, обнародованных в судебном реестре.

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Детали инцидента

Случай произошел 13 июня во Львовской области. Львовянин не выполнял требования работников Стрыйского районного управления полиции, брызнул в лицо полицейского перечным баллончиком.

Позже на место приехала следственно-оперативная группа. Во время задержания мужчина сопротивлялся полиции, не давая надеть наручники. Одного из стражей порядка львовянин ударил ногой в пах.

В отношении львовянина возбудили два уголовных дела — за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и сопротивление работнику правоохранительного органа.

Обвиняемый заявил, что знает, что в Украине введено военное положение и считает свои действия правильными, "поскольку оно не обязано показывать работникам полиции документы, удостоверяющие его личность".

Судья Николаевского райсуда Львовщины Владимир Павлив избрал подозреваемому меру пресечения — круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов считает, что в связи с военным положением в Украине, проверка документов необходима повсюду и у всех. Военный напомнил, что каждый военнообязанный должен всегда иметь при себе военный билет.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряжение в обществе из-за мобилизации. Он подчеркнул, что для сохранения страны ее необходимо отстоять.

Ранее мы писали, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все граждане мужского пола обязаны носить с собой военно-учетный документ.