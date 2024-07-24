Відмова від повістки та неявка до ТЦК — яке покарання призначає суд

Судове засідання. Фото: court.investigator.org.ua

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок мешканцю міста Борислава, який відмовився отримувати повістку та не прийшов до ТЦК. За ухилення від призову під час мобілізації військовозобов’язаного посадили на три роки в тюрму.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку вказано, що мешканець Борислава Роман Г. у листопаді 2023 року пройшов медогляд військово-лікарської комісії — його визнали обмежено придатним до військової служби.

У березні 2024 року фігуранту намагались вручити повістку до ТЦК, але він відмовився від неї і у вказаний день не прийшов до військкомату.

Щодо мешканця Борислава порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації. У суді Роман Г. підтвердив обставини неявку до ТЦК та заявив, що відмовився від повістки та не прийшов у військкомат "через незадовільний стан здоров’я".

Суд визнав обвинуваченого винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання — 3 роки за ґратами. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив в ДТП, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. Він звинуватив в аварії військовослужбовця і вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію.