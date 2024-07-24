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Во Львовской области мужчина отказался от получения повестки — как его наказал суд

24 июля 2024 15:14
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Отказ от повестки и неявка в ТЦК — какое наказание назначает суд
Судебное заседание. Фото: court.investigator.org.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области вынес приговор жителю города Борислава, который отказался получать повестку и не пришел в ТЦК. За уклонение от призыва во время мобилизации военнообязанного посадили в тюрьму на три года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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В приговоре указано, что житель Борислава Роман Г. в ноябре 2023 года прошел медосмотр военно-врачебной комиссии — он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

В марте 2024 года фигуранту пытались вручить повестку в ТЦК, но он отказался от нее и в указанный день не пришел в военкомат.

В отношении жителя Борислава возбудили уголовное дело из-за уклонения от мобилизации. В суде Роман Г. подтвердил обстоятельства неявки в ТЦК и заявил, что отказался от повестки и не пришел в военкомат "из-за неудовлетворительного состояния здоровья".

Суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Ему назначили наказание — 3 года за решеткой. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и требовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.

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