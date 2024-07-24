Відмовився від повістки через трьох неофіційних дітей — як суд покарав чоловіка

Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Львівській області суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації. Обвинувачений пояснив свою позицію тим, що має проблеми зі здоров’ям і "трьох неофіційних дітей". Чоловік визнав свою провину і розкаявся.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді 2023 року військово-лікарська комісія визнала мешканця Львівщини придатним до військової служби. Чоловіку було вручено бойову повістку, відповідно до якої він мав з'явитися до ТЦК у грудні для відправлення до військової частини. Однак він ухилився від мобілізації.

Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що має проблеми із зором і що на його утриманні перебувають "троє незареєстрованих дітей від колишньої співмешканки". Крім того, чоловік зазначив, що нині у нього нова жінка, яка сама виховує трьох дітей. Він планує одружитися з нею, ймовірно, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки іспитового терміну. Обвинувачений має можливість оскаржити цей вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ. Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

Раніше в Кіровоградській області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Його засудили за контрабанду.