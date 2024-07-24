Отказался от повестки из-за трех неофициальных детей — как суд наказал мужчину

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Обвиняемый объяснил свою позицию тем, что испытывает проблемы со здоровьем и "трех неофициальных детей". Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2023 года военно-врачебная комиссия признала жителя Львовщины пригодным к военной службе. Мужчине была вручена боевая повестка, согласно которой он должен был явиться в ТЦК в декабре для отправки в воинскую часть. Однако он уклонился от мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что испытывает проблемы со зрением и что на его содержании находятся "трое незарегистрированных детей от бывшей сожительницы". Кроме того, мужчина отметил, что сейчас у него новая женщина, которая сама воспитывает троих детей. Он планирует жениться на ней, вероятно, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года испытательного срока. Обвиняемый может обжаловать этот приговор в апелляционном суде.

Напомним, командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Ранее в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.