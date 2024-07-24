Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области мужчина отказался от повестки из-за трех неофициальных детей — что решил суд arrow

Во Львовской области мужчина отказался от повестки из-за трех неофициальных детей — что решил суд

24 июля 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Отказался от повестки из-за трех неофициальных детей — как суд наказал мужчину
Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Обвиняемый объяснил свою позицию тем, что испытывает проблемы со здоровьем и "трех неофициальных детей". Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В ноябре 2023 года военно-врачебная комиссия признала жителя Львовщины пригодным к военной службе. Мужчине была вручена боевая повестка, согласно которой он должен был явиться в ТЦК в декабре для отправки в воинскую часть. Однако он уклонился от мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что испытывает проблемы со зрением и что на его содержании находятся "трое незарегистрированных детей от бывшей сожительницы". Кроме того, мужчина отметил, что сейчас у него новая женщина, которая сама воспитывает троих детей. Он планирует жениться на ней, вероятно, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года испытательного срока. Обвиняемый может обжаловать этот приговор в апелляционном суде.

Напомним, командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Ранее в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

суд Украина Львовская область мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба