Житель Львівщині відмовився служити в ЗСУ — суд його виправдав

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexeles

Житель Львівської області отримав бойову повістку на відправку до військової частини, але письмово відмовився від служби в Збройних силах через бронь. Спершу суд відкрив кримінальне провадження, але з часом його визнали невинним у спробі ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у судовому вироку Яворівського райсуду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що у лютому 2023 року житель Львівщині намагався ухилитися від мобілізації. Тоді чоловік отримав бойову повістку від ТЦК і мав з'явитися для відправки у військову частину. Однак він письмово відмовився від служби у війську.

Через це щодо військовозобов'язаного порушили кримінальну справу, але під час судового провадження його адвокат подав клопотання про його закриття, адже він має бронювання. Як з'ясувалося, керівник обвинуваченого забронював його від призову під час мобілізації і у нього є чинна бронь до 15 січня 2025 року.

Рішення суду

Яворівський райсуд Львівщини закрив кримінальне провадження щодо місцевого жителя. Також прокурор заявив, що є всі підстави для звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності через "зміну обстановки".

Суддя, який розглядав справу, задовольнив клопотання сторони захисту і військовозобов’язаного звільнили від кримінальної відповідальності, закривши справу без винесення вироку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання.

Крім того, ми повідомляли, що раніше суд у Дніпропетровській області визнав ухилянтом тракториста, що має п'ятьох дітей. Попри те, що згідно з законодавством він має право на відстрочку, суд взяв до уваги важливий нюанс.