Житель Львовщины отказался служить в ВСУ — суд его оправдал

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexeles

Житель Львовской области получил боевую повестку на отправку в воинскую часть, но в письменном виде отказался от службы в Вооруженных силах из-за брони. Сначала суд открыл уголовное производство, но со временем он был признан невиновным в попытке уклонения от мобилизации.

Об этом говорится в судебном приговоре Яворивского райсуда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что в феврале 2023 житель Львовщины пытался уклониться от мобилизации. Тогда мужчина получил боевую повестку от ТЦК и должен был явиться для отправки в воинскую часть. Однако он письменно отказался от службы в армии.

В связи с этим в отношении военнообязанного возбудили уголовное дело, но во время судебного производства его адвокат подал ходатайство о его закрытии, ведь у него есть бронирование. Как выяснилось, руководитель обвиняемого забронировал его от призыва во время мобилизации и у него есть действующая бронь до 15 января 2025 года.

Решение суда

Яворовский райсуд Львовщины закрыл уголовное производство в отношении местного жителя. Также прокурор заявил, что есть все основания для освобождения мужчины от уголовной ответственности из-за "изменения обстановки".

Рассматривавший дело судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и военнообязанного освободили от уголовной ответственности, закрыв дело без вынесения приговора.

Напомним, недавно мы писали, что на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку от ТЦК, потому что имел больных родственников. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.

Кроме того, мы сообщали, что ранее суд в Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что, согласно законодательству, он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.