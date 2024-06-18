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На Львівщині чоловік виграв суд у прикордонників, які не випустили його за кордон

18 червня 2024 15:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Не пустили за кордон — волонтер виграв суд у прикордонників Львівщини
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області волонтер подав до суду на працівників Державної прикордонної служби Україну за те, що вони не випустили його за кордон. Чоловік хотів привезти з Польщі дрон.

Про це йдеться у рішенні суду, пише Zaxid.net.

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Суд скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону

Справу розглядав Львівський окружний адміністративний суд. Суддя задовольнив позов чоловіка та скасував рішення львівських прикордонників про відмову чоловіку в перетині кордону.

У матеріалах суду зазначено, що чоловік представляв громадську організацію "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії" та їхав до Польщі за одним гуманітарним дроном.

"На початку квітня 2024 року у пункті пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею, прикордонники відмовили чоловіку у виїзді за кордон. Він не погодився із рішенням прикордонників та звернувся до суду, щоб скасувати цю заборону. За словами позивача, у нього був наказ голови Хмельницької ОВА про надання дозволу на виїзд за кордон, він представляв громадську організацію "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії" та мав привезти з Польщі гуманітарну допомогу – один дрон Dji Mavic 3", — йдеться у судовому рішенні.

Позивач повідомив, що працівники прикордонної служби не вказали, на яких підставах відмовляють у перетині кордону.

Водночас представник прикордонників заявив, що чоловік під час перетину кордону не надав "жодних документів, які б дозволяли на законних підставах виїхати за кордон".

Суддя вирішив, що чоловік надав необхідні для перетину кордону документи, тому відмова прикордонників є незаконною та підлягає скасуванню. 

Нагадаємо, українські чоловіки мають цілих п’ять підстав для виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Та ті громадяни, які не зняті з військового обліку і мають лише право на відстрочку, повинні надати відповідні документи, завірені у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Також ми писали, що відповідно до нових правил виїзду з України, військовозобов'язані особи на кордоні повинні на вимогу співробітника Держприкордонслужби пред'явити військово-облікові документи.

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мобілізація
прикордонники
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гуманітарна допомога
ТЦК та СП
армія
кордон

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