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Во Львовской области мужчина выиграл суд у пограничников, которые не выпустили его за границу

18 июня 2024 15:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Не пустили за границу - волонтер выиграл суд у пограничников Львовщины
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области волонтер подал в суд на работников Государственной пограничной службы Украины за то, что они не выпустили его за границу. Мужчина хотел привезти из Польши дрон.

Об этом говорится в решении суда, пишет Zaxid.net .

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Суд отменил решение пограничников об отказе в пересечении границы

Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. Судья удовлетворил иск мужчины и отменил решение львовских пограничников об отказе мужчине в пересечении границы.

В материалах суда отмечено, что мужчина представлял общественную организацию "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии" и ехал в Польшу за одним гуманитарным дроном.

"В начале апреля 2024 года в пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей пограничники отказали мужчине в выезде за границу. Он не согласился с решением пограничников и обратился в суд, чтобы отменить этот запрет. По словам истца, у него был приказ председателя Хмельницкой ОВА о предоставлении разрешения на выезд за границу, он представлял общественную организацию "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии" и должен был привезти из Польши гуманитарную помощь — один дрон Dji Mavic 3", — говорится в судебном решении.

Истец сообщил, что работники пограничной службы не указали, на каких основаниях отказывают в пересечении границы.

В то же время представитель пограничников заявил, что мужчина во время пересечения границы не предоставил "никаких документов, которые позволяли бы на законных основаниях выехать за границу".

Судья решил, что мужчина предоставил необходимые для пересечения границы документы, поэтому отказ пограничников является незаконным и подлежит отмене.

Напомним, украинские мужчины имеют целых пять оснований для выезда за границу в период действия военного положения . Но граждане, которые не сняты с военного учета и имеют только право на отсрочку, должны предоставить соответствующие документы, заверенные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Также мы писали, что согласно новым правилам выезда из Украины, военнообязанные лица на границе должны по требованию сотрудника Госпогранслужбы предъявить военно-учетные документы .

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