Мобілізація в Україні — у Львівській області ТЦК призвав заброньованого працівника АТБ

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області Територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував заброньованого чоловіка, військовозобов'язаний подав позов. Суд став на сторону позивача.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у липні 2024 року ТЦК мобілізував на військову службу працівника мережі супермаркетів АТБ, який мав чинну відстрочку від призову, дійсну до кінця січня 2025 року.

На суді позивач заявив, що його мобілізація була незаконною, оскільки наказ Мінекономіки надавав йому відстрочку на шість місяців. Однак, за кілька днів після її отримання, працівники ТЦК все одно мобілізували чоловіка.

У свою чергу, представники ТЦК подали відзив, аргументуючи, що інформація про бронювання працівника не надійшла до них від роботодавця. Через це вони вважали, що підстав для відстрочки від мобілізації немає.

Суддя під час розгляду справи зазначила, що відповідно до закону, ТЦК повинні перевіряти наявність права на відстрочку перед мобілізацією. Крім того, суддя вказала, що процес передачі інформації про бронювання залежить від роботодавця та Міністерства оборони, а не від самого працівника.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи дійшов висновку, що позивач не може нести негативні наслідки за ненадходження інформації до ТЦК. Необізнаність працівників військкомату не скасовує факт, що чоловік не підлягав призову відповідно до закону.

У результаті позов чоловіка було повністю задоволено, а наказ про його призов скасовано. Військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу.

Раніше ми писали, що у Житомирі суд став на бік військовослужбовця у справі про СЗЧ.

Також ми розповідали, що в Одесі чоловік хотів оскаржити рішення ВЛК, бо вважав, що всі медичні документи підробили співробітники ТЦК.