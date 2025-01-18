Мобилизация в Украине — во Львовской области ТЦК призвал забронированного работника АТБ

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Львовской области Территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал забронированного мужчину, военнообязанный подал иск. Суд стал на сторону истца.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в июле 2024 года ТЦК мобилизовал на военную службу работника сети супермаркетов АТБ, который имел действующую отсрочку от призыва, действующую до конца января 2025 года.

На суде истец заявил, что его мобилизация была незаконной, поскольку приказ Минэкономики предоставлял ему отсрочку на шесть месяцев. Однако, через несколько дней после ее получения, работники ТЦК все равно мобилизовали мужчину.

В свою очередь, представители ТЦК подали отзыв, аргументируя, что информация о бронировании работника не поступила к ним от работодателя. Из-за этого они считали, что оснований для отсрочки от мобилизации нет.

Судья при рассмотрении дела отметила, что в соответствии с законом, ТЦК должны проверять наличие права на отсрочку перед мобилизацией. Кроме того, судья указала, что процесс передачи информации о бронировании зависит от работодателя и Министерства обороны, а не от самого работника.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела пришел к выводу, что истец не может нести негативные последствия за непоступление информации в ТЦК. Неосведомленность работников военкомата не отменяет факт, что мужчина не подлежал призыву в соответствии с законом.

В результате иск мужчины был полностью удовлетворен, а приказ о его призыве отменен. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава.

Ранее мы писали, что в Житомире суд встал на сторону военнослужащего в деле о СЗЧ.

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