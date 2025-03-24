На Львівщині чоловік вкрав віскі з магазину — як його покарав суд

Чоловіки в магазині. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області чоловік викрав алкоголь із супермаркету. Внаслідок злочину відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

У грудні минулого року, перебуваючи в магазині, чоловік викрав товар, який взяв з прилавків. Йдеться про дві пляшки віскі, закупівельною вартістю 2 826 грн за одну штуку. Він дістав їх із фірмових картонних коробок та пішов у роздягальню, де заховав у рюкзак.

Після цього чоловік попрямував до кас, здійснив розрахунок за інші товари на суму приблизно 100 грн та був затриманий охоронцями.

Під час судового засідання житель Львівщини визнав свою провину. Крім того, відомо, що низка обвинувальних актів щодо нього перебуває на розгляді у різних судах.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на злочин та крадіжці під час воєнного стану. До цього покарання частково приєднали те, яке призначене за вироком Сихівського районного суду, а також невідбуту частину покарання за вищезазначеним вироком.

Таким чином, жителю Львівщини призначили покарання у вигляді пʼяти років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові чоловік викрав велосипед у під’їзді багатоквартирного будинку. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше у Києві судили працівника автомийки, який вкрав телефон у чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді випробувального іспитового строку на три роки.