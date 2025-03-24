На Львовщине мужчина украл виски из магазина — как его наказал суд

Мужчины в магазине. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области мужчина похитил алкоголь из супермаркета. В результате преступления состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

В декабре прошлого года, находясь в магазине, мужчина похитил товар, который взял с прилавков. Речь идет о двух бутылках виски, закупочной стоимостью 2 826 грн за одну штуку. Он достал их из фирменных картонных коробок и пошел в раздевалку, где спрятал в рюкзак.

После этого мужчина направился к кассам, произвел расчет за другие товары на сумму примерно 100 грн и был задержан охранниками.

Во время судебного заседания житель Львовщины признал свою вину. Кроме того, известно, что ряд обвинительных актов в отношении него находится на рассмотрении в различных судах.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в законченном покушении на преступление и краже во время военного положения. К этому наказанию частично присоединили то, которое назначено по приговору Сиховского районного суда, а также неотбытую часть наказания по вышеуказанному приговору.

Таким образом, жителю Львовщины назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, в Харькове мужчина похитил велосипед в подъезде многоквартирного дома. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Киеве судили работника автомойки, который украл телефон у мужчины. Ему назначили наказание в виде испытательного срока на три года.