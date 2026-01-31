Стрілянина на Львівщині 30 січня — п'яний чоловік стріляв у кафе

Правоохоронці на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львівській області 30 січня чоловік напідпитку влаштував конфлікт в одному із кафе. Він вчинив стрілянину та нецензурно висловлювався.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Стрілянина на Львівщині 30 січня

Правоохоронці розповіли, що подія трапилася ввечері 30 січня в одному із кафе у Новому Роздолі на Стрийщині. Один із відвідувачів був у нетверезому стані та розпочав конфлікт, під час якого поводився неадекватно та нецензурно висловлювався.

Працівники закладу просили припинити хуліганські дії, але чоловік не реагував. Після цього офіціант та власник кафе вивели його на вулицю.

"Відвідувач намагався силоміць відчинити вхідні двері та повернутись назад у приміщення, проте йому це не вдалось. Тоді він здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на револьвер під патрон Флобера, пошкодивши двері. Один з працівників кафе звернувся по допомогу у поліцію", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені двері внаслідок стрілянини. Фото: Нацполіція

Наслідки стрілянини на Львівщині. Фото: Нацполіція

В результаті поліцейські затримали 43-річного мешканця одного з сіл району. У нього вилучили предмет, схожий на револьвер системи Флобера та набої до нього, які скерували на експертне дослідження. Також затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство). Наразі триває досудове розслідування.

