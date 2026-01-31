Стрельба на Львовщине 30 января — пьяный мужчина стрелял в кафе

Правоохранители на месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львовской области 30 января мужчина навеселе устроил конфликт в одном из кафе. Он устроил стрельбу и нецензурно выражался.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Стрельба на Львовщине 30 января

Правоохранители рассказали, что происшествие случилось вечером 30 января в одном из кафе в Новом Роздоле на Стрыйщине. Один из посетителей был в нетрезвом состоянии и начал конфликт, во время которого вел себя неадекватно и нецензурно выражался.

Работники заведения просили прекратить хулиганские действия, но мужчина не реагировал. После этого официант и владелец кафе вывели его на улицу.

"Посетитель пытался силой открыть входную дверь и вернуться обратно в помещение, однако ему это не удалось. Тогда он произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на револьвер под патрон Флобера, повредив дверь. Один из работников кафе обратился за помощью в полицию", — говорится в сообщении.

Поврежденные двери в результате стрельбы. Фото: Нацполиция

Последствия стрельбы на Львовщине. Фото: Нацполиция

В результате полицейские задержали 43-летнего жителя одного из сел района. У него изъяли предмет, похожий на револьвер системы Флобера и патроны к нему, которые направили на экспертное исследование. Также задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство). Сейчас продолжается досудебное расследование.

