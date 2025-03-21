На Львівщині п'яний чоловік вдарив ножем жінку, вона загинула

На Львівщині чоловік з ножем накинувся на перехожих, є загибла
У Львівській області чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на вулиці з ножем на жінку та чоловіка. Жінка від отриманих поранень померла у лікарні.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 21 березня.
Напад з ножем на перехожих
У вересні 2024 року вдень у місті Шептицький п'яний чоловік зустрів у дворі будинку жінку та чоловіка й накинувся на них з розкладним ножем, який мав при собі.
Спочатку він завдав поранень чоловіку, а потім вдарив і жінку. Потім нападник втік з місця, але його затримали правоохоронці. Постраждала жінка померла в лікарні наступного дня через отримані травми. Інший потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Суд визнав винним 34-річного місцевого мешканця у закінченому замаху та умисному вбивстві, які були вчинені з хуліганських мотивів особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Одещині розслідують вбивство жінки, яке міг скоїти її співмешканець.
А на Полтавщині ексчиновник замовив вбивство підприємця, однак його затримали.
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