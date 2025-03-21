На Львовщине пьяный мужчина ударил ножом женщину, она погибла

Полиция на месте преступления. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на улице с ножом на женщину и мужчину. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 21 марта.

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В сентябре 2024 года днем в городе Шептицкий пьяный мужчина встретил во дворе дома женщину и мужчину и набросился на них с раскладным ножом, который имел при себе.

Нападающий. Фото: Львовская городская прокуратура

Место преступления Фото: Львовская городская прокуратура

Сначала он нанес ранения мужчине, а затем ударил и женщину. Затем нападавший скрылся с места, но его задержали правоохранители. Пострадавшая женщина скончалась в больнице на следующий день из-за полученных травм. Другой пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Место преступления. Фото: Львовская городская прокуратура

Место преступления. Фото: Львовская городская прокуратура

Суд признал виновным 34-летнего местного жителя в законченном покушении и умышленном убийстве, которые были совершены из хулиганских побуждений лицом, ранее совершавшим умышленное убийство. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Одесской области расследуют убийство женщины, которое мог совершить ее сожитель.

А на Полтавщине экс-чиновник заказал убийство предпринимателя, однако его задержали.