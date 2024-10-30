На Львівщині загинув пішохід, якого двічі переїхали автомобілі

Мікроавтобус на місці ДТП. Фото: Національна поліція

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Постраждалий опинився під колесами мікроавтобуса та легкового автомобіля.

Про це повідомили у поліції Львівської області у середу, 30 жовтня.

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За повідомленням поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня, близько 22.30, на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу села Смереків Львівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 58-річний житель Шептицького району, здійснив наїзд на пішохода, 46-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

"Після цього чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснив наїзд автомобіль Citroen C4 під керуванням 36-річного жителя Львівського району", — пояснили в поліції.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

Легкове авто на місці ДТП. Фото: Національна поліція

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", — нагадали правоохоронці.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого пішохода.

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