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На Львівщині чоловік загинув під колесами двох автомобілів

30 жовтня 2024 12:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Львівщині загинув пішохід, якого двічі переїхали автомобілі
Мікроавтобус на місці ДТП. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Постраждалий опинився під колесами мікроавтобуса та легкового автомобіля.

Про це повідомили у поліції Львівської області у середу, 30 жовтня.

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За повідомленням поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня, близько 22.30, на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу села Смереків Львівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 58-річний житель Шептицького району, здійснив наїзд на пішохода, 46-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

"Після цього чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснив наїзд автомобіль Citroen C4 під керуванням 36-річного жителя Львівського району", — пояснили в поліції.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

ДТП
Легкове авто на місці ДТП. Фото: Національна поліція

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", — нагадали правоохоронці.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого пішохода.

Раніше ми писали, що внаслідок ДТП загинув актор Максим Шпаковський. Він знімався у серіалі "Свати".

Нагадаємо, у прифронтовій зоні п'яний водій збив бійців батальйону "Айдар". Жодне судове засідання не дало поки результатів.

поліція ДТП Львів загибель авто

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